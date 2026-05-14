17:26, 14 мая 2026

Неизвестный подрался со съемочной группой российского телеканала и сломал камеру

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «ИЗВЕСТИЯ»

Мужчина подрался с членами съемочной группы программы «Экстренный вызов» на РЕН ТВ и сломал камеру. Об этом телеканал сообщает в Telegram.

В публикации отмечается, что корреспондент и оператор канала приехали в частный медицинский центр в Москве. Они планировали снять сюжет о косметологе, сделавшей пациентке неудачную инъекцию, из-за которой та ослепла на один глаз.

При входе в кабинет специалиста сотрудников РЕН ТВ встретил неизвестный мужчина, не позволивший им пройти. Он также отобрал у корреспондента телефон, а спустя некоторое время выхватил у оператора камеру и сломал ее. После этого он забрал у корреспондента микрофон и толкнул ее на пол.

Позднее РЕН ТВ сообщил, что на место съемок вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что журналистов РЕН ТВ попытались задавить на машине. Уточнялось, что это сделал владелец частной косметологической клиники, куда сотрудники телеканала приехали для съемок.

