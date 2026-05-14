Нового главу приграничного региона России официально представили

Россия
18:43, 14 мая 2026Россия

Нового врио главы Брянской области Ковальчука официально представили
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Нового временно исполняющего обязанности главы Брянской области Егора Ковальчука официально представили в приграничном регионе России. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин на церемонии в правительстве Брянской области заявил, что Ковальчук имеет большой опыт управленца — в частности, работал в нескольких регионах в сложной социально-экономической и общественно-политической обстановке.

Ковальчук, в свою очередь, обозначил, что работа в регионе для него большая честь и огромная ответственность. «Заявляю, что приложу все усилия, все знания, опыт, чтобы добиться необходимых результатов. И прежде всего, конечно, оправдать доверие людей Брянской области», — сказал он.

Выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук сменил Александра Богомаза на посту губернатора Брянской области. Ковальчук ранее занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики. Богомаз находился на посту губернатора Брянской области с 2014 года. 13 мая 2026-го президент России Владимир Путин принял его отставку.

