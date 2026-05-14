Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:34, 14 мая 2026Экономика

В России собрались поддержать заводы с помощью обязательных закупок

Министр Алиханов предложил обязать строителей дорог закупать российскую технику
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Необходимо распространить обязательное требование о доле российской продукции на дорожно-строительную технику (ДСТ). Такое предложение в рамках съезда Союза машиностроителей внес глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, на строительство дорог и инфраструктуры из бюджетов всех уровней идет большой объем средств, поэтому было бы правильно обязать подрядчиков госзаказов в рамках национального режима приобретать технику отечественных марок, произведенную в России.

Министр не уточнил, какой должна быть доля такой техники. Однако если предложение оформят законодательно, то оно коснется всех участников рынка, поскольку почти все дороги в России строятся по госзаказам.

Национальным режимом называют правила регулирования закупки товаров, работ и услуг иностранного производства, направленные на поддержку российских производителей. Текущие правила его применения в сфере госзакупок вступили в силу с 1 января 2025 года.

Ранее ассоциация «Росспецмаш» (объединяет заводы, выпускающих 80 процентов всей ДСТ) сообщила, что в первом квартале продажи новой техники российского производства на внутреннем рынке рухнули более чем в два раза, на 51,3 процента, до 5,8 миллиарда рублей, что делает ситуацию близкой к критической.

Продажи иностранной ДСТ также сократились, но меньше. Эксперты отмечают, что из-за отсутствия средств дорожники предпочитают работать с имеющейся техникой «до максимального износа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц ответил на предложение Путина

    Россиянин поругался с приятелем и столкнул его с моста

    Фон дер Ляйен объявила о новом пакете помощи Украине

    Семья российского мальчика оценила желание педофила оправдаться за его смерть

    Мужчина сделал замечание школьникам и получил выстрел в голову

    В Кремле рассказали о встрече Си и Путина на фоне визита Трампа в Китай

    В российском регионе в 200-летнем жилом доме рухнул потолок

    Загадочно пропавшую в аэропорту Еревана российскую пенсионерку нашли обгоревшей в поле

    Онколог развеял мифы о родинках

    Европа заменила российский «Казачок» и отправила его на испытания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok