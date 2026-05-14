В России собрались поддержать заводы с помощью обязательных закупок

Министр Алиханов предложил обязать строителей дорог закупать российскую технику

Необходимо распространить обязательное требование о доле российской продукции на дорожно-строительную технику (ДСТ). Такое предложение в рамках съезда Союза машиностроителей внес глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, на строительство дорог и инфраструктуры из бюджетов всех уровней идет большой объем средств, поэтому было бы правильно обязать подрядчиков госзаказов в рамках национального режима приобретать технику отечественных марок, произведенную в России.

Министр не уточнил, какой должна быть доля такой техники. Однако если предложение оформят законодательно, то оно коснется всех участников рынка, поскольку почти все дороги в России строятся по госзаказам.

Национальным режимом называют правила регулирования закупки товаров, работ и услуг иностранного производства, направленные на поддержку российских производителей. Текущие правила его применения в сфере госзакупок вступили в силу с 1 января 2025 года.

Ранее ассоциация «Росспецмаш» (объединяет заводы, выпускающих 80 процентов всей ДСТ) сообщила, что в первом квартале продажи новой техники российского производства на внутреннем рынке рухнули более чем в два раза, на 51,3 процента, до 5,8 миллиарда рублей, что делает ситуацию близкой к критической.

Продажи иностранной ДСТ также сократились, но меньше. Эксперты отмечают, что из-за отсутствия средств дорожники предпочитают работать с имеющейся техникой «до максимального износа».