Популярный продукт питания подешевел почти на 44 процента

13:46, 14 мая 2026

АКОРТ: Картофель в России подешевел почти на 44 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В апреле 2026 года в России подешевели базовые социально значимые продукты, продаваемые в крупных торговых сетях. Эти данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) опубликовало ТАСС.

По сравнению с мартом цены опустились на 1,1 процента, а в годовом выражении на 8,8 процента.

Сильнее всего за месяц подешевели пшено (минус 16,5 процента), рис (минус 10,6 процента), картофель (минус 9,4 процента), пшеничная мука (минус 8,1 процента) и свинина (минус 7,8 процента). Кроме того, стоимость черного чая опустилась на 3,6 процента, куриных яиц — на 2,5 процента, вермишели и молока — на 2,4 процента, сливочного масла на 1,9 процента и баранина на полтора процента. Кроме того, на 1,1 процента снизилась цена сезонных яблок.

В годовом выражении особенно сильно подешевел картофель — минус 43,7 процента. Минус 42,6 процента показали цены на свеклу и минус 34,78 процента — на белокочанную капусту. За репчатый лук стали просить на 31,3 процента меньше. Рис и сливочное масло подешевели на 29,5 и 18,7 соответственно.

По данным «Руспродсоюза», лидером по снижению стоимости продуктов оказались огурцы. К 30 апреля средние цены на них упали на 15 процентов по сравнению с 30 марта.

