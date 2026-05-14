Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:26, 14 мая 2026Бывший СССР

Пушилин рассказал о взятии Красного Лимана в огневой мешок

Пушилин: Российские войска берут Красный Лиман в огневой мешок
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска берут в огневой мешок Красный Лиман (украинское название — Лиман) в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, в городе продолжаются бои. Как отметил чиновник, на востоке и юго-востоке Красного Лимана подразделения Армии России улучшают свои позиции.

«В самом Красном Лимане продолжаются бои на северо-западе. В восточной и в юго-восточной частях города — улучшаются наши позиции, идет охват населенного пункта», — сказал он.

Ранее стало известно о продвижении Армии России в Красном Лимане. Пушилин заявлял, что в населенном пункте идут городские бои.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    В российском регионе один человек погиб и трое получили ранения во время атак ВСУ

    Стало известно о намеренном разрушении ВСУ гражданской инфраструктуры

    Канцлер Германии отменил визит в Словакию после поездки Фицо в Москву

    Меркель высказалась о выходе США из НАТО

    Женщинам назвали опасные последствия запоров

    Названа удивившая Запад деталь в саммите Трампа и Си Цзиньпина

    Мошенники прописали в квартире россиянки 55 человек

    Автомобиль въехал в остановку с людьми в Москве

    Момент въезда иномарки в остановку в Москве попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok