Пушилин рассказал о взятии Красного Лимана в огневой мешок

Пушилин: Российские войска берут Красный Лиман в огневой мешок

Российские войска берут в огневой мешок Красный Лиман (украинское название — Лиман) в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, в городе продолжаются бои. Как отметил чиновник, на востоке и юго-востоке Красного Лимана подразделения Армии России улучшают свои позиции.

«В самом Красном Лимане продолжаются бои на северо-западе. В восточной и в юго-восточной частях города — улучшаются наши позиции, идет охват населенного пункта», — сказал он.

Ранее стало известно о продвижении Армии России в Красном Лимане. Пушилин заявлял, что в населенном пункте идут городские бои.