15:30, 14 мая 2026

Путин призвал быстрее применять инновации в промышленности

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия должна повысить скорость принятия решений в промышленности, потому что она не имеет права отставать от конкурентов. К этому на X съезде Союза машиностроителей России призвал собравшихся президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, предприятия должны постоянно анализировать собственный и лучший зарубежный опыт, максимально широко использовать лучшие технологические и организационные инновации, хотя в целом, если принимать во внимание историческую перспективу, для России это не свойственно.

«Мы веками, без всякого преувеличения, веками с этим сталкиваемся, но нужно обращать на это особое внимание», — подчеркнул глава государства.

Ранее на том же съезде глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что его ведомство находится в поиске источников средств для субсидирования гражданской промышленности, ситуация в которой в последнее время устойчиво ухудшается. Он признал факты падения спроса со стороны сфер потребления и появления недозагруженных мощностей у производителей.

Между тем СМИ выяснили, что в 2024-2025 годах финансовое состояние трех из четырех крупнейших промышленных компаний России ухудшилось как с точки зрения доходов, так и в вопросе выручки.

