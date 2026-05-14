В правительстве начали искать деньги для гражданской промышленности

Министр Алиханов заявил о поиске источников денег для гражданской промышленности

Минпромторг России находится в поиске источников средств для субсидирования гражданской промышленности, ситуация в которой ухудшается. Об этом на съезде Союза машиностроителей России заявил глава ведомства Антон Алиханов, передает РИА Новости.

«Мы видим, что падает спрос со стороны сфер потребления и у предприятий появляются недозагруженные мощности», — признал министр.

По его словам, именно гражданские сектора в последние месяцы все сильнее ощущают на себе идущее охлаждение экономики. У них растет просроченная задолженность, в основном перед поставщиками, остаются высокими затраты на обслуживание займов в условиях слишком дорогих оборотных и инвестиционных кредитов.

Алиханов не уточнил, в каком объеме и виде планируются субсидии, а также в какие сроки предприятия могут рассчитывать на получение поддержки от государства.

Ранее «Ведомости» подсчитали, что состояние трех из четырех крупнейших промышленных компаний России в 2024-2025 годах ухудшилось как с точки зрения доходов, так и в вопросе выручки. Хуже всего дела обстоят у предприятий нефтегазовой и угольной промышленности, а также в черной металлургии.

Между тем министр финансов России Антон Силуанов опроверг слухи о подготовке правительства к заморозке вкладов и повышению налогов для покрытия дефицита бюджета. Он подчеркнул, что власти намерены сбалансировать основной финансовый документ страны за счет постепенного сокращения расходов.

Однако инвестбанкир Евгений Коган отметил, что обновленный прогноз Минэкономразвития на 2026 год предусматривает замедление экономического роста, повышенный уровень инфляции и более крепкий, чем ожидалось, рубль. На этом фоне подчеркнул эксперт, солидно с начала года расходы придется сокращать особенно жестко, поскольку новые параметры бюджета предусматривают и падение доходов.