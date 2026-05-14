Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:13, 14 мая 2026Экономика

В правительстве начали искать деньги для гражданской промышленности

Министр Алиханов заявил о поиске источников денег для гражданской промышленности
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Globallookpress.com

Минпромторг России находится в поиске источников средств для субсидирования гражданской промышленности, ситуация в которой ухудшается. Об этом на съезде Союза машиностроителей России заявил глава ведомства Антон Алиханов, передает РИА Новости.

«Мы видим, что падает спрос со стороны сфер потребления и у предприятий появляются недозагруженные мощности», — признал министр.

По его словам, именно гражданские сектора в последние месяцы все сильнее ощущают на себе идущее охлаждение экономики. У них растет просроченная задолженность, в основном перед поставщиками, остаются высокими затраты на обслуживание займов в условиях слишком дорогих оборотных и инвестиционных кредитов.

Алиханов не уточнил, в каком объеме и виде планируются субсидии, а также в какие сроки предприятия могут рассчитывать на получение поддержки от государства.

Ранее «Ведомости» подсчитали, что состояние трех из четырех крупнейших промышленных компаний России в 2024-2025 годах ухудшилось как с точки зрения доходов, так и в вопросе выручки. Хуже всего дела обстоят у предприятий нефтегазовой и угольной промышленности, а также в черной металлургии.

Между тем министр финансов России Антон Силуанов опроверг слухи о подготовке правительства к заморозке вкладов и повышению налогов для покрытия дефицита бюджета. Он подчеркнул, что власти намерены сбалансировать основной финансовый документ страны за счет постепенного сокращения расходов.

Однако инвестбанкир Евгений Коган отметил, что обновленный прогноз Минэкономразвития на 2026 год предусматривает замедление экономического роста, повышенный уровень инфляции и более крепкий, чем ожидалось, рубль. На этом фоне подчеркнул эксперт, солидно с начала года расходы придется сокращать особенно жестко, поскольку новые параметры бюджета предусматривают и падение доходов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России

    В России призвали до конца развернуть ВПК во время «жевания соплей» Европой

    Россиянам назвали три способа спасти сбережения

    Африка стала турхитом из-за визовых послаблений

    Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

    Комары нападут на Москву

    Стоимость еще одной компании приблизилась к трем триллионам долларов

    Два российских города остались без воды

    Россиянка расплакалась на камеру из-за результата окрашивания

    Казахстан подписал со страной НАТО соглашение по производству дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok