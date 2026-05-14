Из жизни
15:38, 14 мая 2026

«Радиостанция Судного дня» передала сообщение о суперзвезде

Антонина Черташ
Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

Радио УВБ-76 передало в эфир новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

На волнах так называемой «Радиостанции Судного дня» прозвучала шифровка со словом «суперзвезда» в четверг, 14 мая, в 11:28 по московскому времени. Передачи с таким содержанием на станции прежде не было.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Радиолюбители называют ее «жужжалкой», так как большую часть времени на ее волнах слышны шумы и характерное жужжание. По УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с «Радиостанцией Судного дня». Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.

