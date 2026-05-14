Раскрыта судьба ставшей крепостью для бойцов СВО колонии при вторжении ВСУ в приграничье

В Малой Локне Курской области намерены восстановить женскую колонию, которую российские военные превратили в крепость в ходе обороны при вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье. Судьбу здания раскрыл директор ФСИН России Аркадий Гостев, передает РИА Новости.

«Однозначно в планах наших восстанавливать», — обозначил Гостев. Говоря о масштабах разрушений, он подчеркнул, что ВСУ уничтожили даже маленькую часовню, которая находилась на территории колонии. Также сообщается, что стены колонии выдержали удары тяжелого вооружения, минометов и западной бронетехники — БМП Marder и БТР Stryker.

Собеседник агентства уточнил, что на территории ИК-11 также планируется установить памятник.

Гостев напомнил, что всех сотрудников колонии, личный состав, а также спецконтингент смогли вывести за двое суток до того, как ВСУ начали наступление.

Боевые действия в районе здания женской исправительной колонии № 11 велись в начале вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в августе 2024 года. Малую Локню освободили на третий день масштабного наступления России в Курской области — 10 марта. В этот же день Минобороны отчитывалось о контроле над Косицей и Черкасским Поречным.