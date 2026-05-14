Раскрывший местоположение зенитных ракетных комплексов С-400 в Крыму заохал на видео

ФСБ показала видео с признанием двоих крымчан в сотрудничестве с Украиной

ФСБ показала оперативное видео с задержанием двоих жителей Крыма, сотрудничавших с украинской спецслужбой. Запись опубликована ТАСС.

На кадрах видны силовики, которые захватывают мужчину и опускают его на землю, на что он говорит: «Что такое?» и охает. Задержанный рассказал на допросе, что на проукраинском канале выложил данные о местоположении зенитно-ракетных комплексов С-400 из желания «помочь Украине хоть как-то». Второго подозреваемого правоохранители также взяли на улице. Он на допросе сказал, что передавал Киеву данные о российских военнослужащих.

В отношении крымчан — жителей Красноперекопского района 1975 года рождения и Симферополя 1962 года рождения — возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».