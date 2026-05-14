Рельефы с «обитателями Казани» спрятали во дворах центра города

Восемь рельефов «Обитатели Казани» с яркими сюжетами разместили по центру города

По центру Казани разместили восемь рельефов под общим названием «Обитатели Казани», рассказывающие яркие, но малоизвестные сюжеты. Их создало арт-сообщество 33+1 —художник из Владивостока Павел Шугуров и краеведческий проект «Крот Казанский», рассказывает портал «Родина».

Все восемь работ расположились в историческом центре Казани на маршруте длиной в 4-5 километров — жителям и гостям города предлагается найти их во дворах. Сюжеты искали в мемуарах и дореволюционной прессе.

Один из рельефов, к примеру, рассказывает, как студент Лев Толстой, находясь весной 1847 года на лечении в клинике Императорского Казанского университета, познакомился с буддийским ламой. Другой — о любовной истории в мае 1798 года во время визита Павла I. Император остановился в доме генерала Лецкого, располагавшегося на территории нынешнего Лядского сада. В его свите находился крещеный турок-кофешенок — слуга, варивший кофе. Во время прогулок по саду он познакомился со своей соплеменницей, служившей местным дворянам Булыгиным. Между ними возник роман. Павел I влюбленным препятствовать не стал, а, напротив, повелел обвенчать их. На свадьбу от него молодожены получили две тысячи рублей.

В работе «Голубь-почтальон» отразили детские воспоминания жительницы города о том, как хозяин голубятни помог ей отправить послание бабушке, отдыхавшей в санатории. А собирательный образ банщика-барабанщика на стене старейшей в городе бани №3 посвятили казанскому музыкальному андерграунду. В этом здании репетируют местные группы и дают концерты прямо во дворе.

