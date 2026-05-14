Модель Решетова не могла решиться на публикацию фото в бикини из-за принципов

«Первая вице-мисс Россия-2014», модель и блогерша Анастасия Решетова впервые за долгое время показала фигуру в бикини вопреки принципам. Фото опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщицу запечатлели позирующей на скале. Она предстала перед камерой в черном бюстгальтере без бретелей и шортах с высокой посадкой.

В сторис (в момент написания новости оно было удалено) Решетова призналась, что долго не могла решиться на публикацию таких снимков. «Выложить эти фото было целой дилеммой, учитывая мое правило не выкладывать фото в купальнике. Многие кадры из серии так и не прошли отбор», — объяснила она.

В 2021 году модель приняла ислам, объяснив причины такого решения.

В марте Анастасия Решетова назвала себя жертвой навязанных стандартов красоты.

