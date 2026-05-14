Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:41, 14 мая 2026Экономика

Рестораны в России подняли цены

Миронов: Рестораны подняли цены на 10-15 процентов из-за дорогой рыбы
Вячеслав Агапов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российские рестораны подняли цены из-за подорожания продуктов. Об этом заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов, его слова приводит НСН.

Ценники увеличились на 10-15 процентов на фоне роста стоимости логистики и снижения вылова морепродуктов. Закупка креветок, кальмаров, мидий и лососевых обходится заведениям дороже, и они переносят этот рост в свои цены.

«Раньше нам объясняли цены курсом рубля, сегодня рубль крепкий, логистика не меняется, а цены все равно растут. Как рестораны справляются? Повышают цены, другого варианта нет. У нас в ресторанной отрасли спад, гостей все меньше. Цены растут, поэтому гости в ответ ходят еще меньше. К сожалению, дорожает не только рыба, мясо тоже неизбежно дорожает», — констатировал Миронов.

Участники рынка уже признавали, что в первые четыре месяца 2026 года пришлось существенно увеличить расходы на морепродукты, поскольку закупочные цены на них взлетели на 10-40 процентов. Совладелец сети «Честная рыба» Ян Дмитренко рассказал, что дорожает как российская, так и импортная рыба. По его мнению, главной причиной стали сложности с логистикой. Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что рыболовам, работающим на Дальнем Востоке, проще продать продукцию Японии, чем везти ее в рефрижераторе в Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц ответил на предложение Путина

    Россиянин поругался с приятелем и столкнул его с моста

    Фон дер Ляйен объявила о новом пакете помощи Украине

    Семья российского мальчика оценила желание педофила оправдаться за его смерть

    Мужчина сделал замечание школьникам и получил выстрел в голову

    В Кремле рассказали о встрече Си и Путина на фоне визита Трампа в Китай

    В российском регионе в 200-летнем жилом доме рухнул потолок

    Загадочно пропавшую в аэропорту Еревана российскую пенсионерку нашли обгоревшей в поле

    Онколог развеял мифы о родинках

    Европа заменила российский «Казачок» и отправила его на испытания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok