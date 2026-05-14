Российская звезда заказала выпускное платье для дочери у модельера «Дьявол носит Prada 2»

Ведущая Барановская заказала дочери платье у дизайнера «Дьявол носит Prada 2»

Российская телеведущая и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская заказала дочери Яне платье на выпускной у модельера фильма «Дьявол носит Prada 2». Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу звезды.

На размещенном снимке знаменитость была запечатлена с 18-летней наследницей в салоне во время выбора материала для наряда. Уточняется, что изделие будет сшито из пудрово-розовой ткани и кружева цвета слоновой кости.

Дизайнером платья выступит основатель бренда SOLANGEL Ирена Сопрано, которая разрабатывала один из образов для культовой кинокартины. Известно, что наряды модельера также выбирали певицы Дженнифер Лопес, Бейонсе, Пэрис Хилтон, актриса Орнелла Мути и многие другие мировые знаменитости.

В марте 2025 года экс-жена Аршавина вышла в свет с сумкой за полмиллиона рублей. Она посетила показ новой коллекции бренда Ruban, украсив образ стеганой сумкой Chanel.