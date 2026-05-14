Сочетание джинсов с заниженной талией и белья назвали трендом лета

Who What Wear: Сочетание джинсов с заниженной талией и белья — тренд лета

Модные редакторы Who What Wear призвали носить джинсы на низкой посадке с нижним бельем. Подборка опубликована на сайте портала.

Согласно материалу, знаменитость и популярные инфлюэнсеры все чаще делятся снимками, на которых позируют в джинсах с заниженной талией и бюстгальтере или топах в бельевом стиле. Кроме того, некоторые блогеры сочетают такие джинсы с корсетами из кружева или атласными топами на тонких бретелях.

Среди звезд, последовавших новому тренду, оказались рэперша Doechii, певица Эддисон Рей и другие именитые личности. «Я бы назвала это сочетание — главным нарядом лета у зумеров», — говорится в публикации.

В апреле россиянам назвали еще один самый яркий тренд предстоящего лета в одежде. Выяснилось, что актуальность обретут предметы гардероба в полоску.