Россиянам назвали самый яркий тренд предстоящего лета в одежде

Стилист Александр Рогов назвал полоску самым ярким трендом предстоящего лета

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал россиянам самый яркий тренд предстоящего лета в одежде. Пост опубликован в его Telegram-канале, который насчитывает 183 тысячи подписчиков.

Модный эксперт рассказал, что креативный директор Chanel Матье Блази показал первую круизную коллекцию бренда. В результате, по словам Рогова, главным принтом будущего сезона станет полоска.

Помимо этого, стилист посоветовал запастись в гардеробе шапочками и чепчиками как у пловцов, платочными мотивами в образах, гигантскими сумками-корзинками и вещами с газетным принтом.

Ранее в апреле сообщалось, что корзинки для похода на рынок стали популярны у россиян. «Желейные» шоперы ярких оттенков пользуются популярностью у модников.

