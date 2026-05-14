Совет Шереметьевского профсоюза объяснил публикацию провокационного обращения

Совет Шереметьевского профсоюза объяснил провокационное обращение взломом сайта

В социальных сетях и каналах в Telegram появились скриншоты с обращением Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС), который якобы раскритиковал практику использования крупнейшего гражданского аэропорта России в военных целях в обращении. В нем говорилось, что ФСБ превратила пилотов в «обслуживающий персонал», гражданскую инфраструктуру используют для перевозки и хранения особо опасных грузов в открытой форме, развертывания складов с оружием и даже тайного использования багажа пассажиров «для провоза взрывных устройств». Однако эту информацию оперативно опровергли.

Руководство ШПЛС сообщило, что сайт организации подвергся кибератаке, и указало об этом на главной странице сайта: «Сайт ШПЛС взломан! Размещено провокационное заявление и комментарии… Не ведитесь! Будьте бдительны!».

Позднее стало известно, что организация обратилась в МВД по вопросу взлома сайта. Доступ к сайту был утрачен администратором сайта и исполнительным директором, также на сайте в разделе комментарии были размещены сообщения от пользователей, которые они не публиковали. Это произошло после того, как они перешли по ссылке из письма. «В размещенном на сайте ШПЛС обращении преступников содержится информация, которой профсоюз не располагает, от членов профсоюза данная информация, как и из других источников, не поступала. Все обращения, которые профсоюз готовит в качестве информационной рассылки, а также обращения в надзорные органы, предварительно согласовываются, согласно Уставу профсоюза, на заседании Президиума МРПС "ШПЛС" — коллегиального органа, решения которого оформляются протоколом», — говорится на сайте совета. Отдельно уточняется, что сейчас работа сайта уже восстановлена.

Информация распространялась преимущественно в проукраинских и оппозиционных группах в соцсетях, а также через ботов в российских соцсетях. Так, например, выдавая за правду, обращение опубликовал проукраинский журналист Роман Цымбалюк в Telegram-канале. При этом впоследствии он не показал подписчикам опровержение этой информации.

Информация о том, что на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава появилось критикующее использование аэропорта якобы в военных целях обращение, не получила распространение в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».