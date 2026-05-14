15:03, 14 мая 2026

Стоимость еще одной компании приблизилась к трем триллионам долларов

Bloomberg: Акции Amazon подорожали за полтора месяца на 36%
Дмитрий Воронин

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Amazon на фоне стремительного роста котировок в ближайшее время может стать пятой компанией с капитализацией свыше трех триллионов долларов. Бумаги платформы подорожали за полтора месяца более чем на треть, прибавив 36 процентов, а апрель стал для нее лучшим месяцем с 2007 года, пишет Bloomberg.

«Инвесторы все больше оптимистично оценивают перспективы Amazon.com в области искусственного интеллекта, что подстегивает рост акций», — говорится в публикации.

В настоящий момент стоимость компании находится на отметке в 2,91 триллиона долларов. В рамках торгового дня акции Amazon растут на 1,62 процента, до 270,13 доллара за штуку.

Выше по капитализации идут только Microsoft с 3,01 триллиона долларов, Apple c 4,39 триллиона, Alphabet с 4,86 триллиона и Nvidia, чей показатель вырос 14 мая до 5,49 триллиона долларов.

Накануне аналитики американского инвестбанка Morgan Stanley повысили целевой прогноз на конец года по индексу S&P 500, включающему котировки 500 крупнейших по капитализации компаний США, с 7800 до 8000 пунктов. К середине мая он подскочил до 7400 пунктов, прибавив с конца марта 17 процентов под влиянием надежды на ослабление напряженности между США и Ираном, а также резкого рывка корпоративных прибылей, в том числе связанных с сектором искусственного интеллекта.

