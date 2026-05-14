Топ-менеджеру российского оборонного завода вменили подкуп золотым iPhone

В Петербурге топ-менеджеру оборонного завода «Волна» вменили подкуп iPhone

В Санкт-Петербурге начальнику отдела эксплуатации производственного оборудования на заводе «Волна» Николаю Ногинову вменили коммерческий подкуп. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в конце 2022 года Ногинов, занимая пост топ-менеджера на заводе, вступил в сговор с начальником и вместе с ним лоббировал интересы фирмы как поставщика кранового оборудования для нужд завода. В переписке фигурант потребовал от фирмы более 450 тысяч рублей за это.

Тогда поставщик отправил Ногинову золотой iPhone, планшет, кожаный чехол для мобильного телефона, сетевую зарядку и кабель на 291 тысячу рублей, а также сделал перевод на 143 тысячи рублей и лично передал бутылку коньяка за 20 тысяч рублей. Частью из этого фигурант поделился с начальником.

Ногинову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Аналогичную меру избрали и его начальнику.

Ранее сообщалось, что экс-начальник самарского главка МЧС получил 11 лет колонии за черные доходы.