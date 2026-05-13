14:51, 13 мая 2026Силовые структуры

За черные доходы экс-начальник самарского главка МЧС получил 11 лет колонии

Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Бойко получил 11 лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Олег Бойко

Олег Бойко . Фото: Александр Щербак / ТАСС

Ленинский районный суд Самары приговорил бывшего начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Также Бойко назначили штраф в размере более 293 миллионов рублей и лишили звания. Его признали виновным в получении крупных взяток в сфере пожарной безопасности.

О задержании главы самарского ГУ МЧС стало известно 18 декабря 2023 года. Сообщалось, что он требовал часть денег от своих подчиненных, которые те незаконно получали при проверках пожарной безопасности. Факт получения взяток Бойко не отрицал.

