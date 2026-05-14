Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:59, 14 мая 2026Экономика

Цена российской нефти достигла максимума за три года

Bloomberg: Цена российской нефти достигла максимума с 2023 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Unsplash

Цена российской нефти достигла максимума с 2023 года, сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, Россия получила дополнительную выгоду от иранского конфликта — цена ее ключевого экспортного сорта нефти Urals, используемая для налоговых расчетов, в этом месяце достигла максимального уровня с октября 2023 года.

Министерство финансов России будет рассчитывать майские налоги для нефтяных компаний, исходя из средней стоимости нефти Urals в 94,87 доллара за баррель и курса 76,938 рубля за доллар. По данным налоговой службы, цена барреля в рублях приблизилась к 7300, что на 18 процентов выше показателей прошлого месяца и на 60 процентов больше уровня прошлого года.

Рост нефтяных доходов уже позволил властям вновь пополнять резервный фонд и сохранить финансирование неприоритетных расходов.

Как отмечает Bloomberg, эффект от роста нефтяных доходов мог быть еще заметнее, если бы не укрепление рубля. Российская валюта усилилась благодаря высоким процентным ставкам, снижению импорта и увеличению продаж иностранной валюты экспортерами на фоне подорожания сырья на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля добыча нефти в России составила 8,83 миллиона баррелей в сутки, что на 460 тысяч хуже, чем годом ранее, и на 130 тысяч меньше, чем в марте. В последний раз сложнее ситуация в России была в мае-июле 2020 года (8,53-8,65 миллиона баррелей), когда из-за обрушения нефтяных котировок в связи с пандемией COVID-19 страны ОПЕК+ договорились урезать производство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об атаках ВСУ на регионы России

    Гадалку экс-главы офиса Зеленского вызвали в Верховную Раду

    Судья не смог обжаловать решение об изъятии имущества на сумму более 13 миллиардов рублей

    Ищущих летнюю подработку россиян предупредили об опасности

    Захарова прокомментировала обвинения против экс-главы офиса Зеленского

    Нейросеть поможет москвичам изучить экспонаты в рамках акции «Ночь в музее»

    Цена российской нефти достигла максимума за три года

    Песков назвал виновного в катастрофе на Украине

    Джефф Монсон запланировал провести бой в Мариуполе

    Омбудсмен рассказала о выступающих против России «защитниках прав»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok