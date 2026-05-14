Цена российской нефти достигла максимума за три года

Bloomberg: Цена российской нефти достигла максимума с 2023 года

Как пишет агентство, Россия получила дополнительную выгоду от иранского конфликта — цена ее ключевого экспортного сорта нефти Urals, используемая для налоговых расчетов, в этом месяце достигла максимального уровня с октября 2023 года.

Министерство финансов России будет рассчитывать майские налоги для нефтяных компаний, исходя из средней стоимости нефти Urals в 94,87 доллара за баррель и курса 76,938 рубля за доллар. По данным налоговой службы, цена барреля в рублях приблизилась к 7300, что на 18 процентов выше показателей прошлого месяца и на 60 процентов больше уровня прошлого года.

Рост нефтяных доходов уже позволил властям вновь пополнять резервный фонд и сохранить финансирование неприоритетных расходов.

Как отмечает Bloomberg, эффект от роста нефтяных доходов мог быть еще заметнее, если бы не укрепление рубля. Российская валюта усилилась благодаря высоким процентным ставкам, снижению импорта и увеличению продаж иностранной валюты экспортерами на фоне подорожания сырья на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля добыча нефти в России составила 8,83 миллиона баррелей в сутки, что на 460 тысяч хуже, чем годом ранее, и на 130 тысяч меньше, чем в марте. В последний раз сложнее ситуация в России была в мае-июле 2020 года (8,53-8,65 миллиона баррелей), когда из-за обрушения нефтяных котировок в связи с пандемией COVID-19 страны ОПЕК+ договорились урезать производство.