Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:30, 14 мая 2026Из жизни

Убийцу фронтмена известной рок-группы поймали через 33 года в другой стране

Убийцу фронтмена известной американской группы поймали в Панаме через 33 года
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: U.S. Marshals Service

В Панаме поймали мужчину, который расправился с рок-музыкантом в США 33 года назад. Об этом сообщает New York Post.

56-летний Ричард Верстайн был задержан 29 апреля в столице латиноамериканской страны Панаме. По версии следствия, в 1993 году он расправился с фронтменом известной в Детройте хардкор-группы Cold as Life Родни Барнером. Верстайн был другом Барнера и жил с ним в одной квартире. Мотив преступления до сих пор не известен.

Верстайна арестовали через несколько дней, однако вскоре отпустили до первого заседания суда. В суд мужчина не явился и бежал из города. В 1994 году его объявили в федеральный розыск. Верстайн добыл себе поддельные документы на несколько имен. За следующие 10 лет убийцу неоднократно задерживали в разных штатах за поджоги и незаконное хранение оружия, однако по этим делам он проходил под вымышленными именами. Об этом стало известно только в 2022 году, когда Служба маршалов США снова выдала ордер на его арест и возобновила расследование.

Материалы по теме:
«Игорь, он достал пушку!» 30 лет назад убийство певца Талькова потрясло всю Россию. Почему это дело не смогли раскрыть?
«Игорь, он достал пушку!»30 лет назад убийство певца Талькова потрясло всю Россию. Почему это дело не смогли раскрыть?
6 октября 2021
30 лет назад Россию потрясло убийство журналиста Холодова. Почему громкое преступление годами остается нераскрытым?
30 лет назад Россию потрясло убийство журналиста Холодова.Почему громкое преступление годами остается нераскрытым?
17 октября 2024

Следователи установили, что в 2005 году Верстайн перебрался в Панаму, где у него были некие связи. «Он просто жил там новой жизнью и думал, что его никогда не поймают», — рассказал маршал Джеймс Аллен. Вычислить Верстайна удалось по отпечаткам пальцев. 9 мая его доставили в Детройт.

Родни Барнернер был лидером Cold as Life и считался одним из самых ярких вокалистов на независимой сцене Детройта.

Ранее в Бразилии вооруженные бандиты на мотоциклах напали на знаменитого певца Андерсона Нейффа после концерта. Исполнитель получил легкое ранение в спину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    На Украине раскрыли значение дела против Ермака для Зеленского

    В российском регионе один человек погиб и трое получили ранения во время атак ВСУ

    Стало известно о намеренном разрушении ВСУ гражданской инфраструктуры

    Канцлер Германии отменил визит в Словакию после поездки Фицо в Москву

    Меркель высказалась о выходе США из НАТО

    Женщинам назвали опасные последствия запоров

    Названа удивившая Запад деталь в саммите Трампа и Си Цзиньпина

    Мошенники прописали в квартире россиянки 55 человек

    Автомобиль въехал в остановку с людьми в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok