Убийцу фронтмена известной рок-группы поймали через 33 года в другой стране

Убийцу фронтмена известной американской группы поймали в Панаме через 33 года

В Панаме поймали мужчину, который расправился с рок-музыкантом в США 33 года назад. Об этом сообщает New York Post.

56-летний Ричард Верстайн был задержан 29 апреля в столице латиноамериканской страны Панаме. По версии следствия, в 1993 году он расправился с фронтменом известной в Детройте хардкор-группы Cold as Life Родни Барнером. Верстайн был другом Барнера и жил с ним в одной квартире. Мотив преступления до сих пор не известен.

Верстайна арестовали через несколько дней, однако вскоре отпустили до первого заседания суда. В суд мужчина не явился и бежал из города. В 1994 году его объявили в федеральный розыск. Верстайн добыл себе поддельные документы на несколько имен. За следующие 10 лет убийцу неоднократно задерживали в разных штатах за поджоги и незаконное хранение оружия, однако по этим делам он проходил под вымышленными именами. Об этом стало известно только в 2022 году, когда Служба маршалов США снова выдала ордер на его арест и возобновила расследование.

Следователи установили, что в 2005 году Верстайн перебрался в Панаму, где у него были некие связи. «Он просто жил там новой жизнью и думал, что его никогда не поймают», — рассказал маршал Джеймс Аллен. Вычислить Верстайна удалось по отпечаткам пальцев. 9 мая его доставили в Детройт.

Родни Барнернер был лидером Cold as Life и считался одним из самых ярких вокалистов на независимой сцене Детройта.

