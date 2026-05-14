Ушедший из России автопроизводитель впервые за долгие годы обогнал Mercedes-Benz

Аналитик Целиков: Продажи Audi в России взлетели на 445 процентов

С января по апрель 2026 года российские автомобилисты зарегистрировали 3410 новых машин Audi и 3379 единиц Mercedes-Benz. Об этом в своем Telegram-канале пишет аналитик Сергей Целиков. Он подчеркнул, что впервые за много лет «интерес россиян к автомобилям из Ингольштадта превысил интерес к автомобилям из Штутгарта».

Регистрации Audi выросли на «фантастические» 445 процентов. У Mercedes-Benz показатель скромнее — на 67,5 процента. Но Целиков отметил, что даже такому скромному значению могут позавидовать и российские, и китайские автопроизводители.

Эксперт объяснил ситуацию не происхождением марок, а географией поставок. Более 80 процентов Audi прибыли в Россию из Китая. В то же время Mercedes-Benz на 85 процентов представлен автомобилями немецкой сборки.

Ранее стало известно, что концерн Mercedes-Benz продал все свои автосалоны в Берлине канадскому бизнесмену Кулдипу Биллану, возглавляющему холдинг Alpha Auto Group. В рамках сделки покупатель получил семь торговых площадок в Берлине, среди которых главный автосалон Mercedes-Welt на улице Зальцуфер.