Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:26, 14 мая 2026Россия

В России предложили запретить жилое строительство в определенных местах

Миронов: Жилое строительство на месте стадионов надо строго запретить
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В России предложили на законодательном уровне запретить строительство жилых домов на месте старых спортивных объектов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

«На их месте [стадионов] должны находиться только обновленные или заново отстроенные спорткомплексы с современной инфраструктурой», — подчеркнул Миронов.

Депутат отметил, что во многих российских регионах на месте старых стадионов появляется жилая застройка, вместо отремонтированных спортивных площадок. Соответственно, жители лишаются места для проведения полезного досуга.

По словам Миронова, обновленный законопроект будет внесен в Государственную Думу на рассмотрение в самое ближайшее время.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что в России найден способ сделать жилье доступнее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    В России предложили запретить жилое строительство в определенных местах

    В США признались в уступке позиций России в одном регионе

    В МИД оценили договороспособность США по украинскому урегулированию

    ВСУ попытались нанести удар по Мариупольскому театру

    Леопард растерзал ребенка на дороге к храму

    Раскрыт неочевидный способ достичь оргазма

    Водителям назвали способы снизить расход топлива на авто

    Бравший взятки экс-замглавы правительства Подмосковья ушел на СВО

    Важный для организма витамин оказался провокатором рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok