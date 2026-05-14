Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:01, 14 мая 2026Авто

В России распространилась мошенническая схема с документами на машину

Аферисты в России нашли способ зарабатывать на страховке дорогих китайских машин
Марина Аверкина

Фото: FaceStock / Shutterstock / Fotodom

В России распространилась мошенническая схема с документами на машину. Теперь преступники в подставных дорожно-транспортных происшествиях все чаще используют дорогие китайские автомобили. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

При покупке машины аферисты указывают в документах более высокую цену транспортного средства, после чего страхуют его. После этого автомобиль готов «к работе». Мошенники не затягивают с подставной аварией и, например, топят его. В этом случае страховая компания должна выплатить полную стоимость пострадавшей машины. «При этом злоумышленники в дальнейшем восстанавливают автомобиль после ДТП и перепродают его», — объясняет Горяев.

По его словам, по-прежнему распространены и инсценировки краж. Преступники заявляют об угоне застрахованной машины, забирают у страховой компании возмещение, а сам автомобиль переправляют за рубеж.

Ранее россиянам назвали основные мошеннические схемы на автомобильных платформах. Так, на сайтах, где можно продать или купить машину, россияне часто сталкиваются с рекламным спамом. Нередко в переписках преступники пытаются получить персональные сведения, предлагают сомнительные программы инвестирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство постсоветской страны объявило об отставке

    Шаляпин призвал Фадеева и Линду помириться

    Армия России нанесла массированные удары по Харькову и области

    В России указали на признаки борьбы за власть в Европе

    Постсоветская страна не захотела помогать России в обходе санкций

    Обиженный после расставания россиянин продумал особо жестокое убийство

    В России отреагировали на снижение числа православных в стране

    Обвиняемому в 30 эпизодах мошенничества экс-главе правительства Кузбасса запросили срок

    В выступлениях уехавшего из России стендап-комика заметили реабилитацию нацизма

    МИД Китая объяснил визит в страну попавшего под санкции Рубио

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok