Аферисты в России нашли способ зарабатывать на страховке дорогих китайских машин

В России распространилась мошенническая схема с документами на машину. Теперь преступники в подставных дорожно-транспортных происшествиях все чаще используют дорогие китайские автомобили. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

При покупке машины аферисты указывают в документах более высокую цену транспортного средства, после чего страхуют его. После этого автомобиль готов «к работе». Мошенники не затягивают с подставной аварией и, например, топят его. В этом случае страховая компания должна выплатить полную стоимость пострадавшей машины. «При этом злоумышленники в дальнейшем восстанавливают автомобиль после ДТП и перепродают его», — объясняет Горяев.

По его словам, по-прежнему распространены и инсценировки краж. Преступники заявляют об угоне застрахованной машины, забирают у страховой компании возмещение, а сам автомобиль переправляют за рубеж.

Ранее россиянам назвали основные мошеннические схемы на автомобильных платформах. Так, на сайтах, где можно продать или купить машину, россияне часто сталкиваются с рекламным спамом. Нередко в переписках преступники пытаются получить персональные сведения, предлагают сомнительные программы инвестирования.