Россиянам рассказали о технологиях защиты продавцов и покупателей машин

Эксперты назвали четыре основные схемы мошенников на автомобильных платформах

Мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана. На автомобильных сайтах, где можно продать или купить машину, россияне часто сталкиваются с рекламным спамом. Нередко в переписках преступники пытаются получить персональные сведения, предлагают сомнительные программы инвестирования или просто мешают нормальному общению. «Лента.ру» узнала у специалистов платформы «Авто.ру» о способах защиты продавцов и потенциальных покупателей автомобилей от мошеннических действий.

Эксперты назвали настоящий номер телефона продавца его главным слабым местом. Платформа не передает личные данные третьим лицам, а для их сохранности внедрена система подмены номеров. Это означает, что в карточке машины отображается временный номер телефона, по которому проходят звонки и сообщения, но настоящие цифры остаются скрытыми. Эта опция действует автоматически, включать ее специально не требуется.

Для защиты переписки используются автоматизированные фильтры на основе искусственного интеллекта. Специальные алгоритмы исследуют содержание каждого отправления, изучают действия автора и при обнаружении признаков спама принимают решение. Это может быть сокрытие сообщения, а в некоторых случаях и блокировка отправителя. Но чаще всего ему ограничивают возможность полноценно пользоваться сервисом. В ряде случаев система прибегает к помощи человека, когда решение по тому или иному сигналу принимает модератор. Эта система позволяет мгновенно пресекать нарушения и точнее разбираться в спорных ситуациях.

Пользователи и сами становятся источником сигнала для служб контроля. Каждый имеет возможность пожаловаться на оппонента через специальный инструмент в интерфейсе, подчеркивают специалисты платформы.

Среди типичных схем нежелательной активности эксперты выделили несколько. Прежде всего, это ситуация с необоснованным торгом. Например, автомобиль имеет цену один миллион рублей, но продавец получает предложение купить его за 300 тысяч. Подобные заявки не имеют ничего общего с ситуацией на рынке, не приводят к оформлению купли-продажи, а только отвлекают продавцов.

Еще одна категория — настойчивое предложение посторонних сервисов: от химчистки салона до платного размещения рекламных постов в соцсетях. Третья — финансовые пирамиды и схемы легкого обогащения. Человек начинает разговор якобы с интереса к технике, затем представляется бизнесменом (чаще всего иностранным) и уводит разговор в сторону инвестиций и криптовалюты. Встречаются также любители агрессивного общения. Их цель — не сделка, а конфликт. Система четко вычисляет таких пользователей.

Эксперты подчеркнули, что сумели полностью пресечь деятельность распространителя поддельных полисов ОСАГО. Его тактика позволяла первое время обходить стандартные барьеры, но специалисты сервиса внедрили дополнительный уровень защиты, и теперь аналогичные атаки пресекаются еще до того, как адресат увидит входящий текст.

Ранее российских автомобилистов предупредили о новой мошеннической схеме с возвратом утилизационного сбора. Злоумышленники обзванивают граждан, предлагают услугу и требуют за нее деньги.