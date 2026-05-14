В России вырос средний размер банковского вклада физлица

АСВ: Средний размер вклада физлица в России вырос до 456 тысяч рублей

В России с начала 2026 года средний размер вклада физического лица вырос на 8,8 процента. Об этом сообщается в Telegram-канале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

По его данным, на 1 апреля данная сумма достигла 456 000 рублей. Общий объем подлежащих страхованию средств на вкладах оценивается в 85,8 триллиона рублей. Как отметило агентство, быстрее всего росли вклады физических лиц в диапазоне от трех до десяти миллионов рублей (плюс 4,9 процента по сумме и 4,7 процента по количеству вкладчиков).

При этом доля вкладов населения в иностранной валюте в первом квартале упала до исторического минимума, снизившись с 5,2 до 4,9 процента.

По словам руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, одним из лучших вариантов для спасения сбережений является банковский вклад. Кроме того, он посоветовал россиянам обратить внимание на облигации и акции, но призвал не рисковать с инвестициями в золото.