В США провалилась седьмая попытка ограничить полномочия Трампа

Сенат США в седьмой раз отклонил попытку ограничить полномочия Трампа

Сенат США в седьмой раз отклонил попытку Демократической партии ограничить полномочия американского президента Дональда Трампа в отношении войны с Ираном. Об этом сообщает CBS News.

Сенатор-демократ Джефф Меркли инициировал резолюцию, обязывающую администрацию Трампа «вывести Вооруженные силы Соединенных Штатов из боевых действий внутри Ирана или против Ирана, если это прямо не разрешено объявлением войны или конкретным разрешением на применение военной силы».

Против резолюции выступили 50 сенаторов, а за — 49. Таким образом, решение об ограничении военных полномочий Трампа было отклонено.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американские представители в переговорах с Ираном стремятся сделать достаточно для того, чтобы преодолеть порог соблюдения главного требования президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по ядерному оружию.