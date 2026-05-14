Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:36, 14 мая 2026Бывший СССР

Зеленский назвал цели ночных ударов по Украине

Зеленский: Главной целью ночных ударов по Украине был Киев
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главной целью ночных ударов по Украине был Киев. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Были удары баллистикой, аэробалистикой, крылатыми ракетами. Главная цель этого удара — Киев», — написал Зеленский.

По его словам, всего по Украине было выпущено более 670 дронов и 56 ракет, а удары пришлись в том числе на объекты энергетики в Кременчуге и портовую инфраструктуру в Черноморске.

Ранее стало известно, что серия мощных взрывов прозвучала в Харькове, они были слышны по всему городу. Местные власти сообщали об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ермак обратился к друзьям за помощью

    Россияне признались в желании переезжать просто так

    Простой продукт оказался помощником в снижении артериального давления

    Зеленский подарил Шацу велосипед

    Преображение иконописца впечатлило пользователей сети

    В России собрались обанкротить крупного производителя мороженого

    В Москве наступило лето

    Россияне обогнали китайцев, бразильцев и индийцев по поездкам в страну Африки

    Союзник России заявил об исчерпании запасов топлива

    Жена Дмитрия Назарова попросила помочь актеру вернуться в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok