Зеленский назвал цели ночных ударов по Украине

Зеленский: Главной целью ночных ударов по Украине был Киев

Главной целью ночных ударов по Украине был Киев. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Были удары баллистикой, аэробалистикой, крылатыми ракетами. Главная цель этого удара — Киев», — написал Зеленский.

По его словам, всего по Украине было выпущено более 670 дронов и 56 ракет, а удары пришлись в том числе на объекты энергетики в Кременчуге и портовую инфраструктуру в Черноморске.

Ранее стало известно, что серия мощных взрывов прозвучала в Харькове, они были слышны по всему городу. Местные власти сообщали об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам.