Жители европейской страны резко обеднели

Independent: Благосостояние британцев упало почти на 18 процентов

Средний уровень благосостояния британских домохозяйств в 2026 году упал на 17,5 процента и составил 104 320 фунтов стерлингов (около 141 000 долларов). Данные компании St James's Place публикует издание Independent.

В 2025 году речь шла о 126 482 фунтах стерлингов (около 171 000 долларов).

Отмечается, что многие домохозяйства чувствуют себя скверно, поскольку рост стоимости жизни и усиление глобальной неопределенности подрывают уверенность людей. Опрос показал, что об ухудшении финансового положения заявили 34 процента респондентов. Про улучшение заявили лишь 17 процентов.

37 процентов британцев сказали, что считают себя финансово обеспеченными. Годом ранее этот показатель составлял 42 процента. Каждый пятый (21 процент) говорит, что испытывает финансовые трудности (в 2025 году так заявили 16 процентов)

По словам экономического аналитика Джо Неллиса, снижение среднего уровня благосостояния домохозяйств почти на 18 процентов за один год является серьезным тревожным сигналом для экономики Великобритании. За этим скрывается растущее чувство незащищенности, поскольку рост цен на продукты питания, увеличение счетов, слабый рост заработной платы и глобальная нестабильность продолжают снижать уровень жизни.

Исследование, проведенное банком Barclays, показало, что в апреле британские домохозяйства сократили расходы самыми быстрыми за последние 16 месяцев темпами. Наибольшую обеспокоенность жителей Соединенного Королевства вызывают счета за электроэнергию, инфляция и цены на продукты питания.