13:36, 12 мая 2026

Жители европейской страны испугались будущего и стали меньше тратить

Guardian: Британцы снизили расходы рекордными за 16 месяцев темпами
Кирилл Луцюк

Фото: Peter Nicholls / Shutterstock / Fotodom

В апреле британские домохозяйства сократили расходы самыми быстрыми за последние 16 месяцев темпами. Это показало исследование, проведенное банком Barclays, который обрабатывает почти 40 процентов транзакций по кредитным и дебетовым картам в Соединенном Королевстве. Выводы кредитной организации процитировало издание The Guardian.

Причиной такого развития событий стал конфликт на Ближнем Востоке, который заставил население ждать очередного кризиса стоимости жизни.

Как выяснил банк, расходы на товары и услуги не первой необходимости сократились на 0,3 процента, а на путешествия на 5,7 процента после снижения на 3,3 процента в марте. Одним из объяснений такой динамики называют желание британцев оставаться дома и экономить деньги. В пользу этой версии говорит тот факт, что расходы на цифровой контент и подписки в апреле выросли на 9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Издание констатировало, что потребители и предприятия готовятся к более сложным временам, поскольку война с Ираном сотрясает энергетические рынки и нарушает глобальные цепочки поставок. По опросам, 72 процента жителей этой европейской страны ждут, что напряженность на Ближнем Востоке повлияет на стоимость их жизни в течение 2026 года. При этом наибольшую обеспокоенность вызывают счета за электроэнергию, инфляция и цены на продукты питания. Уровень уверенности в возможности совершать покупки товаров не первой необходимости уже упал до 49 процентов. Это самое низкое значение с марта 2023 года.

По прогнозам британской Федерации производителей продуктов питания и напитков продовольственная инфляция в этом году может достичь в Соединенном Королевстве десяти процентов. Банк Англии предсказывает семь процентов.

