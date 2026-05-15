Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:53, 15 мая 2026Бывший СССР

Алиев прибыл в страну ЕАЭС

Алиев приехал в Казахстан для участия в неформальном саммите ОТГ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приехал в Казахстан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). О его визите в страну-участницу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сообщает агентство APA в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Алиев прибыл в Казахстан по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На саммите также будут присутствовать президенты Турции, Киргизии и УзбекистанаРеджеп Тайип Эрдоган, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев.

Саммит ОТГ пройдет 15 мая в городе Туркестан на юге Казахстана. Темой встречи лидеров станет искусственный интеллект, уточняет казахстанское издание Tengrinews.

Мероприятию предшествовал двухдневный визит Эрдогана в Казахстан, где Анкара и Астана подписали ряд соглашений в рамках двустороннего сотрудничества. В частности, стороны договорились о совместном производстве военных дронов «АНКА».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о возможности превентивного удара по Европе после атаки ВСУ на Рязань

    Россияне начали чаще путешествовать по родине

    Названы самые модные шорты лета

    Кремль раскрыл повестку визита Путина в Китай

    В Минобороны сообщили о взятии еще одного населенного пункта в зоне СВО

    Главу российского города приговорили к 5,5 года колонии

    Российский завод остановил выпуск бензина и дизельного топлива

    Стала известна группа людей с повышенным риском развития рака

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ возросло до семи

    Врач предупредила о редком поражающем женщин до 30 лет заболевании глаз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok