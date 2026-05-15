Алиев прибыл в страну ЕАЭС

Алиев приехал в Казахстан для участия в неформальном саммите ОТГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приехал в Казахстан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). О его визите в страну-участницу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сообщает агентство APA в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Алиев прибыл в Казахстан по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На саммите также будут присутствовать президенты Турции, Киргизии и Узбекистана — Реджеп Тайип Эрдоган, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев.

Саммит ОТГ пройдет 15 мая в городе Туркестан на юге Казахстана. Темой встречи лидеров станет искусственный интеллект, уточняет казахстанское издание Tengrinews.

Мероприятию предшествовал двухдневный визит Эрдогана в Казахстан, где Анкара и Астана подписали ряд соглашений в рамках двустороннего сотрудничества. В частности, стороны договорились о совместном производстве военных дронов «АНКА».