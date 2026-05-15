13:29, 15 мая 2026

Европе предрекли нарастание тенденции увольнения украинских беженцев

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Увольнение украинских специалистов в странах Европы становится тенденцией, которая будет только нарастать, считает политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно о начале массовых увольнений украинских врачей в Польше. Отмечалось, что медики без гражданства Европейского союза (ЕС), получившие условную лицензию на практику в Польше во время пандемии COVID-19 и после начала конфликта на Украине, должны были предоставить свидетельство о владении польским языком уровня B1 к концу апреля. Тех, кто вовремя не предоставил документ, лишили лицензии.

«Все это после начала специальной военной операции делалось по временной схеме в условиях эйфории вокруг, как их называли, беженцев из Украины. Им предоставляли условия, которые не очень соответствовали в том числе и польскому законодательству, по которому, чтобы быть врачом, надо достаточно хорошо владеть польским языком по крайней мере и так далее. Там должны быть лицензии европейского стандарта у них. Их не было. У них были дипломы украинских вузов. И поэтому начинают избавляться от всех этих временных конструкций, считая, что уже время пришло», — высказался политолог.

Подобные процессы будут происходить не только в Польше, но и в других странах Европы, спрогнозировал собеседник «Ленты.ру». Кроме того, они коснутся не только врачей, а многих людей, которые занимаются профессией, не имея соответствующих лицензий евросоюзного образца, добавил Жарихин. И эта тенденция будет нарастать, заключил он.

До этого власти Польши отменили выплаты на детей более 150 тысяч беженцев с Украины.

