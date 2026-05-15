11:08, 15 мая 2026

В Польше начали массово увольнять украинских врачей

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

В Польше начались массовые увольнения украинских врачей. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Отмечается, что врачи без гражданства Европейского союза (ЕС), получившие условную лицензию на практику в Польше во время пандемии COVID-19 и после начала конфликта на Украине, должны были предоставить свидетельство о владении польским языком уровня B1 к концу апреля.

«У тех, кто не предоставил документ вовремя, региональные медицинские палаты начали отзывать лицензии на работу врачами в Польше», — говорится в статье.

Таким образом, с начала мая региональные медицинские палаты отозвали условные лицензии у 208 врачей. Председатель Высшего медицинского совета Польши Лукаш Янковский отметил, что эта ситуация может затронуть тысячи иностранных врачей, а в польских реалиях чаще всего это именно украинские специалисты.

Ранее власти Польши отменили выплаты на детей более 150 тысяч беженцев с Украины.

