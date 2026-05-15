12:39, 15 мая 2026Силовые структуры

Главу российского города приговорили к 5,5 года колонии

В Керчи осудили экс-главу города за превышение полномочий
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Керчи осудили экс-главу города за превышение полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным агентства, бывший глава администрации Керчи Святослав Брусаков был фигурантом четырех уголовных дел. По одному из них он местному депутату и главе строительной компании в ноябре 2023 года незаконно продал земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров на центральной набережной за 340 тысяч рублей при фактической стоимости около 4,5 миллионов рублей.

По данным следствия, на него была сделана недостоверная документация для льготного выкупа.

Суд приговорил его к 5,5 года колонии общего режима.

Вместе с Брусаковым по аналогичной статье осудили экс-начальника департамента архитектуры администрации Керчи Наталью Михалевскую, ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что российский мэр сделал заявление и вышел из СИЗО.

