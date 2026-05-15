Известного боксера расчленили на следующий день после поражения

07:00, 15 мая 2026

В Колумбии известного боксера Сандоваля убили и расчленили после поражения
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Jair Coll / Reuters

В Колумбии известного боксера из города Барранкилья расчленили на следующий день после поражения в первом профессиональном бою. Об этом сообщает Need To Know.

Останки 28-летнего спортсмена Йейнера Андреса Гомеса Сандоваля обнаружили в реке недалеко от города 11 мая. Был найден только торс без конечностей и головы. Мать опознала боксера на следующий день по татуировкам. Сандоваль выступал в суперлегком весе и считался восходящей звездой бокса. Он выиграл все шесть боев на любительском уровне, пять из них нокаутом. 10 мая он провел свой первый профессиональный поединок в рамках турнира WBA Future Champions Colombia и потерпел поражение.

Вечер после боя он провел с родными. В последний раз его видели 10 мая около дома. На следующий день родственники спортсмена забеспокоились и обратились в полицию, так как его телефон оказался выключен. Вскоре его останки нашли в реке. Тренер Сандоваля сказал, что у него не было личных врагов или связей с организованной преступностью. Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что в Аргентине полиция обнаружила останки известного рэпера в биотуалете на заднем дворе его собственного дома. По данным предварительного расследования, мужчину ударили по голове.

