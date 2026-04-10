Останки известного рэпера нашли в биотуалете

В Аргентине тело известного рэпера нашли в биотуалете у него в саду

В Аргентине полиция обнаружила останки известного рэпера в биотуалете на заднем дворе его собственного дома. Об этом сообщает Need To Know.

58-летнего Майка Ди (настоящее имя Роберто «Тито» Мартин Альеруццо) нашли в септике после двухдневных поисков, инициированных друзьями и соседями, заявивших о его исчезновении. Тело было погребено под 15-сантиметровым слоем земли и строительного мусора. Предварительное вскрытие показало, что Ди нанесли тяжелую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Полиция уже задержала двоих подозреваемых. Одного из них, 29-летнего Хоэля Рамсеса Баладана, 31 марта видели с Ди. По словам свидетеля, рэпер с залитым кровью лицом указывал на Баладана, утверждая, что тот избил его и украл его телефон.

Баладана арестовали вскоре после обнаружения останков. Второй подозреваемый, 33-летний Пабло Гарсия, сдался полиции 4 апреля. Оба отрицают причастность к расправе, перекладывая вину друг на друга.

Местный продавец рассказал полиции, что Баладан заходил в магазин в день преступления и спрашивал, какое мыло лучше всего отстирывает кровь с одежды. Он объяснил это работой на бойне, где его одежда якобы постоянно пачкалась. Следователи считают, что мотивом Баладааа и Гарсии было желание завладеть имуществом музыканта.

