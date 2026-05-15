Кантемир Балагов вышел на ковровую дорожку Каннского фестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов представил новый фильм «Варенье из бабочек» на 79-м Каннском кинофестивале. Снимки публикует портал Evoke.

Балагов вышел на ковровую дорожку вместе с актерами, среди которых были Райли Кио и Барри Кеоган, сыгравшие в картине главные роли. В речи перед показом Балагов со сцены поблагодарил своего учителя — режиссера Александра Сокурова.

Сюжет «Варенья из бабочек» посвящен историям кабардинских мигрантов в США, а также сложным отношениям между отцом и сыном. Картина стала первой англоязычной полнометражной работой кинематографиста.

Кантемир Балагов известен благодаря своим фильмам «Теснота» и «Дылда», которые показали на Каннском кинофестивале. Спустя некоторое время постановщик уехал в Штаты, где принял участие в создании первого сезона сериала «Одни из нас».