Кантемир Балагов вышел на ковровую дорожку Каннского фестиваля

Майя Пономаренко
Кантемир Балагов (в центре). Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Российский режиссер Кантемир Балагов представил новый фильм «Варенье из бабочек» на 79-м Каннском кинофестивале. Снимки публикует портал Evoke.

Балагов вышел на ковровую дорожку вместе с актерами, среди которых были Райли Кио и Барри Кеоган, сыгравшие в картине главные роли. В речи перед показом Балагов со сцены поблагодарил своего учителя — режиссера Александра Сокурова.

Сюжет «Варенья из бабочек» посвящен историям кабардинских мигрантов в США, а также сложным отношениям между отцом и сыном. Картина стала первой англоязычной полнометражной работой кинематографиста.

Кантемир Балагов известен благодаря своим фильмам «Теснота» и «Дылда», которые показали на Каннском кинофестивале. Спустя некоторое время постановщик уехал в Штаты, где принял участие в создании первого сезона сериала «Одни из нас».

