22:14, 15 мая 2026Мир

Китай предупредил США

Ван И: Война Китая и США могла бы привести к катастрофе для всего мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Война Китая и США привела бы к катастрофе для всего мира. Об этом предупредил глава китайского МИД Ван И.

«Конфронтация стала бы катастрофой для обеих стран и всего мира, в то время как сотрудничество может помочь достичь многих важных результатов, полезных как для государств, так и для всего мира», — сказано в его заявлении.

Министр подчеркнул, что отношения Пекина и Вашингтона остаются конкурентными, что неизбежно для сверхдержав, однако им не следует превращаться в «американские горки» в вопросе неожиданности решений. Китай также не хотел бы сводить отношения с США к «игре с нулевой суммой» в попытке оставить противоборствующую сторону ни с чем.

Ранее Ван И назвал Китай и США единым целым. «Будучи двумя крупнейшими экономиками мира, Китай и США являются единым целым в мире, и ни один из них не может обойтись без другого», — сказал он.

