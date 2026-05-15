Глава МИД КНР назвал США и Китай единым целым

Глава МИД КНР Ван И: Китай и США являются единым целым и не могут друг без друга

Китай и США являются единым целым и не могут обойтись друг без друга. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И, передает CCTV.

«Будучи двумя крупнейшими экономиками мира, Китай и США являются единым целым в мире, и ни один из них не может обойтись без другого», — сказал дипломат.

Министр подчеркнул, что катастрофических последствий возможной конфронтации между двумя странами не выдержит никто в мире, а их сотрудничество, напротив, может принести огромную пользу.

Ранее Ван И сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин этой осенью посетит Соединенные Штаты по приглашению президента США Дональда Трампа.