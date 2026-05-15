Лавров в шутку пригрозил мешавшему ему журналисту оружием

Лавров сделал замечание журналисту, мешавшему ему во время пресс-конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дважды сделал замечание журналисту, мешавшему ему на пресс-конференции в Индии, и в шутку пригрозил ему оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления главы российского МИД один из сотрудников прессы громко включил перевод речи Лаврова, из-за чего министр прервал свое выступление и на английском попросил журналиста покинуть зал.

После этого Лавров продолжил выступление, однако устройство журналиста снова включилось. Тогда министр обратился к сотрудникам охраны и попросил вывести мешавшего ему посетителя пресс-конференции. «Сэр, прошу прощения. Если вы не отключите свое устройство, они [охрана] достанут пушки», — сказал журналисту глава МИД.

Ранее Лавров обратился к корреспонденту американского телеканала CNN во время пресс-конференции фразой «вам разрешили прийти сюда?». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предположила, что журналист из США не поверил своему счастью после адресованных ему слов министра.