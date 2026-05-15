Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
21:44, 15 мая 2026Спорт

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и вышел вперед в финале Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1 и вышел вперед в финале плей-офф КХЛ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1 и вышел вперед в финале Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

К первому перерыву ярославцы повели со счетом 2:0, благодаря голам Максима Березкина и Рихарда Паника. Во втором периоде «Ак Барс» отыграл одну шайбу усилиями Митчелла Миллера, но в дальнейшем Никита Черепанов и Артур Каюмов установили окончательный счет в игре.

Таким образом, Локомотив повел в серии со счетом 2-1. Четвертая игра пройдет в воскресенье, 17 мая, в Казани, она начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее у бывшего вратаря «Локомотива» Алексея Мурыгина снова нашли онкологическое заболевание. Первый раз рак миндалин у вратаря был диагностирован в 2019 году; позже сообщалось о его выздоровлении.

Карьера Мурыгина включает выступления за «Авангард», «Локомотив», «Металлург», «Торпедо», «Нефтехимик» и китайский клуб «Куньлунь Ред Стар». В 2015 году, выступая за «Локомотив», он установил рекорд КХЛ по длительности «сухой» серии — 302 минуты 11 секунд, который позднее побил вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов (316 минут 9 секунд) в сезоне-2019/2020.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по многоквартирному дому в столице российского региона

    Дилеры нашли способ дисциплинировать недобросовестных продавцом машин с пробегом

    Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по Банковой

    В Москве загорелась многоэтажка

    В Госдуме заявили о возможном возвращении уехавших артистов

    Названа цена самой дешевой микроквартиры в Москве площадью 2,5 квадрата

    Иран предупредили о скором возобновлении войны с Израилем

    В Британии прокомментировали удары возмездия России по Украине

    Ермак проведет выходные в СИЗО

    На Западе восхитились уроком Лаврова мешавшему ему журналисту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok