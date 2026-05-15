«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и вышел вперед в финале Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1 и вышел вперед в финале плей-офф КХЛ

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1 и вышел вперед в финале Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

К первому перерыву ярославцы повели со счетом 2:0, благодаря голам Максима Березкина и Рихарда Паника. Во втором периоде «Ак Барс» отыграл одну шайбу усилиями Митчелла Миллера, но в дальнейшем Никита Черепанов и Артур Каюмов установили окончательный счет в игре.

Таким образом, Локомотив повел в серии со счетом 2-1. Четвертая игра пройдет в воскресенье, 17 мая, в Казани, она начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее у бывшего вратаря «Локомотива» Алексея Мурыгина снова нашли онкологическое заболевание. Первый раз рак миндалин у вратаря был диагностирован в 2019 году; позже сообщалось о его выздоровлении.

Карьера Мурыгина включает выступления за «Авангард», «Локомотив», «Металлург», «Торпедо», «Нефтехимик» и китайский клуб «Куньлунь Ред Стар». В 2015 году, выступая за «Локомотив», он установил рекорд КХЛ по длительности «сухой» серии — 302 минуты 11 секунд, который позднее побил вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов (316 минут 9 секунд) в сезоне-2019/2020.