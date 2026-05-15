18 мая 2026

Макароны Кейт Миддлтон оказались вкуснее макарон Меган Маркл

Кейт Миддлтон приготовила пасту в Италии лучше, чем Меган Маркл на своем шоу
Антонина Черташ
Фото: Danny Lawson / Pool via Reuters

Паста, приготовленная принцессой Кейт Миддлтон во время поездки в Италию, оказалась лучше пасты Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе двухдневного визита в Италию 44-летняя супруга принца Уильяма собственноручно замесила тесто для тортеллини и настолько впечатлила шеф-повара Ивана Лампреди, что тот назвал ее «прирожденной рездорой» — так в Италии зовут умелых хозяек. Он также заявил, что готов нанять ее к себе на работу. «Я учил этому многих, и она справилась великолепно. Схватывала все на лету. Она очень легкая в общении, такая же, как мы», — сказал Лампреди.

В то же время Daily Mail напоминает, что рецепт пасты Меган Маркл, которым она поделилась в шоу «С любовью, Меган», вызвал гнев и насмешки в соцсетях. Герцогиня Сассекская сварила спагетти прямо в сковороде: она залила сухую пасту водой поверх кусочков феты и помидоров черри и добавила в конце лимонную цедру и салатные листья. Пользователи X высмеяли рецепт, назвав его способом приготовления супа. Они также раскритиковали переваренные спагетти и использование слова noodles (лапша) вместо правильного pasta.

Ранее сообщалось, что принц Гарри растратил большую часть наследства, оставленного ему принцессой Дианой и королевой-матерью Елизаветой. По словам бывшего редактора журнала People Дэна Уэйкфорда, это подтвердили пять источников в окружении принца.

