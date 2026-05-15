На Западе связали арест Ермака со словами Путина о завершении конфликта на Украине

L’antidiplomatico: Слова Путина о завершении конфликта были далеко не случайными

В Киеве началась новая серия коррупционных скандалов после заявления президента России Владимира Путина о возможном завершении конфликта на Украине, которое не было «случайным». Об этом сообщает итальянское издание L’antidiplomatico.

«Любопытное совпадение событий, произошедших за последние несколько дней, указывает на то, что фраза Владимира Путина, произнесенная им на 9 мая, о том, что конфликт на Украине идет к завершению, была далеко не случайной», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Россия предпочитает не разбрасываться пустыми обещаниями, особенно когда речь идет о серьезных вопросах.

Ранее военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет сбежать из Киева каждый раз, когда чувствует давление из-за тревожной обстановки в стране. Он подчеркнул, что визит главы Украины в Румынию выглядит так, будто его организовали в спешке с одной целью — вывезти Зеленского из Киева.