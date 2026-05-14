Меркурис: Зеленский пытается сбежать из Киева, когда чувствует давление

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается сбежать из Киева каждый раз, когда начинает чувствовать давление из-за тревожной обстановки в стране. На это указал военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Он стремится уехать с Украины за границу. И, что интересно, именно это он сейчас и сделал», — сказал эксперт, отметив, что Зеленскому не помешало отправиться в Румынию для переговоров с правительством ни то, что по Украине продолжают наносить удары, ни то, что экс-глава офиса президента страны Андрей Ермак «движется в сторону тюремной камеры».

Меркурис добавил, что в целом визит украинского лидера в Румынию выглядит так, будто был организован в большой спешке и преследует лишь одну цель — вывезти Зеленского из Киева.

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung назвало арест Ермака сигналом Зеленскому.