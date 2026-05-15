13:15, 15 мая 2026Экономика

Названо самое выгодное время для отпуска в 2026 году

Вячеслав Агапов

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Выгоднее всего в 2026 году уходить в отпуск в июле и октябре. Самое лучшее время назвала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова, ее слова приводит NEWS.ru.

Работнику лучше всего планировать отпуск на те месяцы, в которых больше рабочих дней. Так, например, в июле и октябре по 23 рабочих дня, поэтому полученные отпускные будут больше.

Отпускные рассчитываются так: средний дневной заработок умножается на количество дней отпуска. Средний заработок зависит от того, насколько отработан расчетный период — полностью или частично (12 календарных месяцев перед тем, когда будет взят отпуск).

В месяцы, где мало рабочих дней, и их стоимость, соответственно, выше, выгоднее работать и получать зарплату. Поэтому худшими для отпуска являются январь и май.

Ранее юрист Александр Хаминский отметил, что в случае обострения аллергии на цветение сотрудники могут попросить руководство о переводе на удаленку. По его словам, чтобы получить соответствующее разрешение, нужно, чтобы характер работы позволял выполнять ее удаленно, а в организации должен быть утвержденный порядок трудовой деятельности из дома.

