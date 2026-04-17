Россиянам рассказали об уходе на удаленку при аллергии

13:37, 17 апреля 2026Экономика

Юрист Хаминский: Сотрудника могут отпустить на удаленку при обострении аллергии
Дмитрий Воронин

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В свете того, что исчерпывающий перечень уважительных причин отсутствия на рабочем месте законом не определен, в период обострения аллергии на цветение сотрудники могут попросить руководство о переводе на удаленку. Об этом юрист Александр Хаминский рассказал RT.

«Работодатели обязаны руководствоваться как законом, так и разъяснениями Роструда и судебной практикой», — отметил, в частности, эксперт.

По его словам, чтобы получить соответствующее разрешение нужно, чтобы характер работы позволял выполнять ее удаленно, а в организации должен быть утвержденный порядок трудовой деятельности из дома. В случае невозможности удаленки сотрудник может взять отпуск или больничный, заключил юрист.

Ранее стало известно, что москвич, которого, несмотря на согласованный при трудоустройстве гибридный график, постоянно вызывали в офис, а затем уволили на основании признанных незаконными взысканий, отсудил 4,7 миллиона рублей компенсации и добился восстановления на работе.

