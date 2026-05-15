Оператор телеканала потерял сознание в прямом эфире

Оператор программы CBS Evening News потерял сознание в прямом эфире

Известный американский телеведущий Тони Докупил прервал прямой эфир программы CBS Evening News на канале CBS после того, как оператор потерял сознание. Об этом сообщает Variety.

Докупил вел эфир с Тайваня и рассказывал о встрече президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином. В какой-то момент раздался звук падения, и ведущий прервал рассказ.

«Мы отойдем на небольшой перерыв, у нас случилось ЧП медицинского характера», — объявил Докупил. Следом зрители услышали, как неизвестная женщина взволнованным голосом просила вызвать врача.

Американский журналист Дилан Байерс заявил в соцсети X, что, по его информации, оператор программы потерял сознание. «Мне сообщили, что сейчас он в порядке и выздоравливает», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Докупил извинился перед 95-летним астронавтом Баззом Олдрином, которого он по ошибке назвал ушедшим из жизни. Ведущий в шутку призвал ударить его по лицу за эти слова.