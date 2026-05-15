16:53, 15 мая 2026Интернет и СМИ

Оператор телеканала потерял сознание в прямом эфире

Оператор программы CBS Evening News потерял сознание в прямом эфире
Маргарита Щигарева
Известный американский телеведущий Тони Докупил прервал прямой эфир программы CBS Evening News на канале CBS после того, как оператор потерял сознание. Об этом сообщает Variety.

Докупил вел эфир с Тайваня и рассказывал о встрече президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином. В какой-то момент раздался звук падения, и ведущий прервал рассказ.

«Мы отойдем на небольшой перерыв, у нас случилось ЧП медицинского характера», — объявил Докупил. Следом зрители услышали, как неизвестная женщина взволнованным голосом просила вызвать врача.

Американский журналист Дилан Байерс заявил в соцсети X, что, по его информации, оператор программы потерял сознание. «Мне сообщили, что сейчас он в порядке и выздоравливает», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Докупил извинился перед 95-летним астронавтом Баззом Олдрином, которого он по ошибке назвал ушедшим из жизни. Ведущий в шутку призвал ударить его по лицу за эти слова.

