Телеведущий призвал «врезать» ему после серьезной ошибки в эфире

Ведущий CBS Докупил извинился за слова о том, что астронавта Олдрина нет в живых

Ведущий утреннего шоу на американском канале CBS Тони Докупил извинился перед 95-летним астронавтом Баззом Олдрином, которого он по ошибке назвал ушедшим из жизни в эфире телеканала. Как пишет People, тележурналист призвал космонавта «врезать» ему по лицу за эти слова.

Докупил обсуждал с коллегами в эфире конспирологическую теорию, согласно которой США сфальсифицировали высадку на Луну. Ведущий Нейт Берлсон счел сомнения в реальности этой миссии обоснованными, однако Докупил возразил ему.

«Нейт, на дворе Хеллоуин. Кости Базза Олдрина восстанут из-под земли и врежут тебе», — сказал ведущий. Он пояснил, что астронавт в прошлом бил людей, которые говорили ему, что не верят в высадку на Луну.

Коллега Докупила затем заявил ему, что Олдрин по-прежнему жив. После этого ведущий пригласил астронавта выступить в утреннем шоу. «Мы любим вас. Знаете что, а врежьте мне по лицу. Врежьте нам обоим!» — в шутку призвал он и извинился перед космонавтом за свою ошибку.

Ранее сообщалось, что НАСА ответило на сомнения звезды реалити-шоу Ким Кардашьян по поводу высадки американцев на Луну. В агентстве заверили, что США уже шесть раз побывали на спутнике Земли.