Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:48, 14 мая 2026Россия

Песков усомнился в наличии права голоса у некоторых европейских политиков

Песков: У выступающих за диалог с РФ политиков Европы может не быть права голоса
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Европейские политики, выступающие за диалог с Россией, могут лишиться права голоса в странах Прибалтики. С таким допущением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом.

По мнению чиновника, сейчас Прибалтика поражена «бациллой русофобии». «Вряд ли там сейчас могут иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией», — сказал Песков. Так он прокомментировал отставку правительства Латвии и риски того, что на смену в кабмин придут люди, которые будут проводить еще более русофобскую политику.

Ранее Министерство сообщения Латвии вновь захотело усложнить пересечение границы с Россией — ведомство предложило запретить автобусные пассажирские перевозки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    Драпеко высказалась о прощении уехавшего актера Назарова

    Шойгу назвал сумму замороженных на Западе активов восьми стран

    Глава «АвтоВАЗа» допустил появление беспилотного автомобиля в своей линейке

    Возрождение Московского ипподрома приблизилось к завершению

    Российский сенатор заключил мировое соглашение по иску об изъятии его имущества

    Арест Ермака назвали сигналом Зеленскому от Запада

    Шойгу рассказал о положении российских войск в зоне проведения спецоперации

    В российском городе в новом ЖК упал лифт с человеком

    В Кремле отреагировали на отставку правительства постсоветской страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok