Песков усомнился в наличии права голоса у некоторых европейских политиков

Песков: У выступающих за диалог с РФ политиков Европы может не быть права голоса

Европейские политики, выступающие за диалог с Россией, могут лишиться права голоса в странах Прибалтики. С таким допущением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом.

По мнению чиновника, сейчас Прибалтика поражена «бациллой русофобии». «Вряд ли там сейчас могут иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией», — сказал Песков. Так он прокомментировал отставку правительства Латвии и риски того, что на смену в кабмин придут люди, которые будут проводить еще более русофобскую политику.

Ранее Министерство сообщения Латвии вновь захотело усложнить пересечение границы с Россией — ведомство предложило запретить автобусные пассажирские перевозки.